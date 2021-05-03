富蘭克林投顧擔任美盛全球系列基金總代理人

全球投資專家富蘭克林證券投顧獲金管會核准自 5/3 起正式擔任美盛全球系列基金新任總代理人，負責處理美盛全球系列基金申購、買回、轉換及其他事宜，原旗下 22 檔基金同時併入富蘭克林基金行列，既有投資人權益非但不受影響反而更加值，同享富蘭克林優質基金理財諮詢和便捷的線上交易平台服務。

美盛精選基金出列 致富版圖更完整

富蘭克林坦伯頓基金集團完成購併美盛集團後，對全球資產管理版圖將是強上加強，涵蓋「凱利投資」、「銳思投資」、「西方資產」等實力堅強的投資團隊，大幅提升跨資產的投資管理能力，超過 1300 位投資專家遍布在全球超過 20 個國家 *，總基金數已擴增到 103 檔（截至 2021/05/03）。綜觀 22 檔美盛全球系列基金自 2015 年在臺服務國人起，迄今累積得到國內五大基金獎共 25 座 **，經理團隊的操盤績效顯著。此外富蘭克林債券型基金原先就陣容華麗，也因為有甫獲今年理柏台灣基金獎「美國高收益債券」三年、五年期獎項的「美盛西方資產美國高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）」的助攻，提供偏好配息收益題材的投資人多樣選擇。

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* 截至 2020/6/30，投資專家包含富蘭克林坦伯頓與美盛集團及其附屬投資管理機構的基金經理人、研究分析師、研究助理、投資支援人員及主管。** 自 2000 年起至 2021/4/30 止，資料來源為指標、晨星、標準普爾、理柏、晨星暨 Smart 智富、台北金融研究發展基金會, 獎項評選期間截至前一年度年底，指標獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年 9 月底止。基金過去績效不代表未來績效之保證。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 下載，或逕向本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。