【路博邁投信】路博邁投資長觀點：成長速度見頂，原地整裝待發

作者：Erik Knutzen，路博邁多元資產投資長

經濟數據加速成長的力道可能已見頂，但是風險性資產仍有長期上檔潛力。

標普 500 指數與 MSCI 世界指數從去年 3 月至今已累積超過 80% 的漲幅，接著美國國庫券在今年第一季出現賣壓，資金從大型成長股輪動轉入小型股、景氣循環股、與價值股，種種因素不禁令投資人開始擔心「成長速度見頂」或「採購經理人指數見頂」，未來幾個星期主要經濟數據的復甦趨勢可能會原地踏步並開始走下坡。



面對眼前的環境，我們認為投資人在原地整裝待發並對投資組合進行必要的調整方為明智之舉，因為即便我們認為各項經濟數據仍有進一步成長的空間，但是沿途可能會不斷面臨波動性。

經濟快速復甦

不可否認的是，要維持目前的經濟擴張力道並不容易。繼 2020 年第三、四季分別寫下 33.4% 與 4.3% 的年化成長率後，今年第一季美國經濟預估將再創下 6.4％年增率。Markit 美國複合採購經理人指數目前已上升至 62.2 點，創下 2009 年該指數問世以來最快的成長速度。

根據高盛的統計，過去半個世紀以來每當採購經理人指數觸頂之後，接下來 1、3、6、與 12 個月全球股市出現負報酬的機會高過正報酬，且平均的報酬率趨近於零。

然而，我們認為過去的經驗－尤其是歷史平均值－並不適用於眼前的大環境。事實上，在高盛的統計結果之中，全球股市在部分時期不僅創造正回報，且報酬率高達兩位數。我們認為此次全球股市上漲的機會將高於下跌的可能，因為：

第一，去年經濟衰退的情況過於極端，並為今年的經濟數據帶來低基期效應。倘若姑且不論成長率的快慢，而是以經濟規模的絕對值來看，我們發現全球經濟已擺脫這史上罕見的衰退並快速復甦－而且這並非景氣循環末期的非理性繁榮，因此毋須對風險性資產敬而遠之。

其次，各種支持經濟復甦的力道空前強勁，例如高儲蓄率、積壓已久的消費支出、歐美各國推出規模與涵蓋層面前所未見的財政刺激法案、以及央行對於經濟活動過熱的容忍度高於以往，不會輕易緊縮貨幣政策。

漫漫復甦長路，沿途不時停下腳步

故此，我們認為這次「採購經理人指數見頂」對風險性資產的影響較小，且此次的經濟復甦與過去存在部分顯著的差異。

相較於過去兩、三次的經濟復甦循環，我們預期此次循環將呈現更加顯著的通膨特性。故此，除了青睞小型股與景氣循環股以外，我們亦以大宗商品、房地產、或相關的類股作為佈局重心。

此外，我們持續觀察美國以外的股市投資機會，因為先前其他國家的 GDP 年增率一再表現落後美國，但接下來有望開始急起直追，且這些國家普遍具備更多景氣循環股的投資機會，大幅修改企業稅率與法規的機會也比美國來得低。

最後，波動性料將常伴投資人左右，因為「經濟成長見頂」、通膨發展趨勢、目前的資產評價、當前財政政策在未來造成的稅負影響、甚至是經濟復甦動能的韌性都存在著許多未知數。儘管目前標普 500 指數逼近歷史高點，但是全球新冠肺炎新增確診人數同樣節節高昇，且印度的疫情尤其嚴峻。

故此，儘管我們在未來 12 到 18 個月持續看好風險性資產，但是接下來 3 到 6 個月將抱持稍微審慎的態度。目前，各種潛在因素都有可能令資產價格表現受挫，但這也表示我們有機會以更低廉的價格回頭掌握經濟復甦帶來的上檔潛力。

經濟成長「見頂」不見得是壞事，反而可以讓我們停下腳步喘口氣，並對投資組合進行必要的調整。儘管「見頂」之後可能是稍微的走下坡，但我們相信未來還能夠再登高峰。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文所含資訊反映文件編製日觀點，其資料來自路博邁認為可靠之來源。路博邁並不對本文件內任何資料之正確性為任何陳述或保證，亦不保證這些資料所為之任何估計、預測或意見將會實現。本處所表達之意見，可能在文件發布後隨後續條件變化。本資料僅供參考，本公司並不針對個人狀況提供投資建議，投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的及其投資風險，並承擔投資損益結果，不應將本資料內容視為投資之唯一依據。本文提及之個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之推薦或建議，亦不代表基金未來投資。