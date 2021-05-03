〈房產〉全台六都4月房屋交易量年增27% 高雄市成長居冠

全台六都會區今 (4) 日分別公布 4 月「建物買賣移轉棟數」，交易量合計為 2 萬 2520 棟，年增 27.9%，其中包括新北市、台中市、高雄市的交易量成長都超越平均值，高雄市成交量年成長 38.6% 更居六都之冠。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近來政府雖屢屢出招抑制房市，但長期持有的自住客，受政策影響程度不大，且都會區的住房需求仍厚實，因此今年 4 月量能平穩，與上月相較，僅微縮 0.2%；與近年同期相比，六都的買賣移轉棟表現均十分亮點，不僅新北，台南、高雄創下 8 年新高，台北、桃園、台中締造近 7 年高峰，交易狀況保持春和景明的樣態。

張旭嵐進一步指出，4 月新北買賣移轉量強勢月增 9.1%，一來是板橋、五股、土城、新店、汐止、淡水等地持續有新案交屋潮；二來則是房地合一 2.0 即將上路，不少屋主為適用舊制，售屋心態轉趨積極，尤其是先前推案量大的區段，屋主預期後續恐面臨賣壓，獲利了結的急售潮，因此吸引民眾進場撿便宜，為買氣錦上添花，「雙潮合一」使買賣移轉量激增。

全台六都的 4 月房屋交易量最大為新北市 6325 棟。永慶房屋業管部協理謝志傑說，4 月六都建物買賣移轉棟數月減 0.2%，台北市月減 3.3%，新北市月增 9.1%，桃園市月減 6.2%，台中市月減 8.6%，台南市月增 4%，高雄市月增 1%。4 月的買賣移轉棟數是反映 3 月的市況，而 3 月行政院會通過房地合一 2.0 修正草案，並函送立法院，主要拉長短期交易定義，抑制短期投機炒作是修法目的，但在國內經濟表現持續轉佳、景氣亮出兩顆紅燈、消費信心創一年來新高的狀況下，自住、置產族群不受影響，買氣仍強勁，讓交易量仍維持高檔。

與去年 4 月相比，2021 年 4 月六都交易量增加 27.9%，其中台北市年增 17.4%，新北市年增 37.8%，桃園市年增 13.4%，台中市年增 28.5%，台南市年增 26.3%，高雄市年增 38.6%。謝志傑說， 4 月的交易量六都會區全面增加，主要是去年同期受到新冠肺炎疫情影響，購屋族暫緩購屋腳步，並抱持觀望，使交易量減少，在基期較低的情況下，今年 4 月交易量年增率都達 1 成以上。

值得注意的是，台南市 4 月交易量為 2143 棟，月增 4.0%，年增 26.3%，是本月六都交易量月增排名第二的都會區。謝志傑指出，台南市近期在南科就業人口、重劃區題材的利多加持下，自住、置產等剛性需求買氣不減，使台南房市交易熱絡。

進一步觀察今年 1-4 月六大都會區建物買賣移轉棟數，觀察六都交易量合計為 8 萬 4677 棟，較去年同期增加 19.3%，其中台北市年增 16.4%，新北市年增 20.8%，桃園市年增 15.9%，台中市年增 22.6%，台南市年增 11.0%，高雄市年增 24.7%。謝志傑指出，今年受到低利率、資金潮的影響，相較於去年 3-4 月國內疫情較嚴峻，充滿不確定性的氛圍，六都會區的交易量皆有超過雙位數的成長，而今年在經濟表現優異的情況下，預期 5、6 月買氣仍會延續，上半年交易量值得期待。

謝志傑強調，國內首季 GDP 達 8.16%，創下近十年半來新高，股市也持續創新高，經濟表現良好且市場資金充沛的情況下，房價沒有下跌的理由，而政府也積極打擊炒房，抑制短期投機炒作，讓房市回歸供需基本面，預期房價走向緩步上漲或持平盤整的格局，是自住、置產需求民眾良好的進場時機。