亞昕首季轉盈EPS 0.83元 今年七大案登場助推營運

上櫃建商亞昕國際 (5213-TW) 今 (3) 日公布首季財報，稅後純益 2.86 億元，較去年同期轉虧為盈，每股純益 0.83 元，亞昕 2020 年銷售案量近 100 億元，在雙北、桃園和台中加碼 106 億元買進建地，2021 年推案更趨積極，將推七大案。

亞昕 2021 年第一季營收 22.24 億元，毛利率 24.94%，季減 5.29 個百分點，年增 7.6 個百分點，稅後純益 2.86 億元，季減 53.34%，較去年同期轉虧為盈，每股純益達 0.83 元，

亞昕目前共有 20 個案子準備交屋、施工或預備推出，另外還有馬來西亞麻六甲約 51 億元案量，今年火力全開。其中，並包括亞昕占了 40％的南港指標大案「擎天森林」、新莊副都心商辦和住宅案「森中央」、三重菜寮都更案「昕富琚」、二重疏洪道案、敦南街合建案、桃園青埔高鐵案、林口「昕銀座」等，另外在台中 14 期重劃區也有約 9 億元的案量待推，建案大多是規劃 2-3 房，主攻首購、首換客群。

亞昕今年的推案包括北市「擎天森林」、「亞昕華威」、林口「昕聯心」及「昕上城」等。