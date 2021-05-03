巴菲特：如果不當波克夏CEO 董事會同意由Greg Abel接任

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 在接受《CNBC》採訪時透露，如果自己下台，波克夏公司非保險業務副董事長 Greg Abel 可能是他的接班人。

過去多年以來，外界都在猜測誰可能是巴菲特接班人，巴菲特本人多半避談此事，或是開出資格條件。例如，他曾說，「接班人應該要非常有錢」，還該具有「金錢頭腦」。此外，他還說，接班人非常有可能是在公司工作了一段時間的人。

這次受訪，90 歲的巴菲特則說得非常直接。他表示，董事會同意，如果自己發生任何事情，現年 58 歲的 Abel 將接任，而年齡是決定人選的關鍵性因素。Abel 近期一直被視為最有可能接替巴菲特的人選。

負責保險業務的副董事長 Ajit Jain 也常受到巴菲特稱讚，現年 69 歲的他也是外界認為潛在的接班人選。巴菲特表示，兩人都非常傑出。

過去多年以前，David Sokol 曾是最被看好的人選，但是他在 2011 年請辭，當時一筆關於 Lubrizol 的交易引發爭議。有消息稱，他在為波克夏買入前不久，就已持有這一公司 1000 萬美元的股份。