〈美股早盤〉經濟重啟行情續燒 道瓊開盤漲逾200點

對經濟重啟的押注帶動美股周一 (3 日) 全線高開。截稿前，道瓊工業指數升逾 200 點或 0.7%，那斯達克綜合指數漲 0.2%，標普 500 指數漲 0.5%，費半漲 0.47%。

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 周日表示，截至 5 月 1 日，美國疫苗接種劑量已超過 2.43 億劑。截至周日共有 1.47 億人至少接種一劑，有 1.05 億人已完全接種，即全美迄今已近三分之一人口完全接種新冠疫苗。

隨著疫苗接種計劃穩步推進，歐盟執委會也提議對疫情狀況較佳，或是已實現完全接種的外國遊客放寬非必要旅行限制。

經濟活動回升也帶動企業獲利強彈。FactSet 數據顯示，截至上周五 (30 日)，標普 500 指數成分股當中，有 86% 的企業收益勝過市場預期，若強勁勢頭延續至財報季結束，這項比例有望創下 2008 年以來最高水平。

蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜(AMZN-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 周一開盤漲跌不一。經濟數據改善、強勁企業收益、龐大財政刺激以及 Fed 超寬鬆政策為市場提供支撐，上周將標普 500 指數和那斯達克指數推升至紀錄新高。

Uber(UBER-US)、Lyfy(LYFT-US)、Peloton(PTON-US) 和輝瑞 (PFE-US) 等企業準備在本周公布最新財報。

本周市場還將關注稍後公布的 ISM 製造業 PMI 以及周五 (7 日) 公布的非農就業報告。市場預計，受惠於經濟重啟和 1400 美元紓困支票，美國 4 月新增非農就業將達 97.8 萬，失業率估為 5.8%。

截至台北時間周一 (3 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 236.24 點或 0.70%，暫報 34111.09 點

那斯達克綜合指數上漲 34.14 點或 0.24%，暫報 13996.82 點

標普 500 指數上漲 21.43 點或 0.51%，暫報 4202.60 點

費半上漲 14.65 點或 0.47%，暫報 3123.65 點

台積電 ADR 下跌 0.30% 至每股 116.39 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.626%

紐約輕原油上漲 0.39% 至每桶 63.83 美元

布蘭特原油下跌 0.13% 至每桶 67.16 美元

黃金上漲 1.19% 至每盎司 1788.80 美元

美元指數下跌 0.20% 至 91.08 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US 早盤下跌 1.34％，至 699.90 美元。

德國產業雜誌報導指出，受官方審核與電池生產延誤干擾，特斯拉德國超級工廠投產計畫恐延後至明年 1 月，較原先預期延後半年。

雅詩蘭黛 (EL-US) 早盤下跌 3.56％，至 302.64 美元。

雅詩蘭黛周一公布淨銷售額報 38.6 億美元，雖較去年同期增長，但未達市場預期。因疫情繼續打擊化妝品和彩妝需求，該公司化妝品業務銷售額下滑 11%，至 10.2 億美元。

波克夏海瑟威 B(BRK.B-US) 早盤上漲 1.05％，至 277.85 美元。

波克夏周末公布第 1 季營收淨利均超越市場預期，並宣布執行 66 億美元庫藏股計畫，隨著經濟活動開放，波克夏表示公司獲利正逐步好轉。

另外，「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 也在受訪時透露，一旦他卸任，波克夏非保險業務副董事長 Greg Abel 為接班可能人選。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 21:45 將公布美國 4 月 Markit 製造業 PMI，預期 60.7，前值 60.6

台北時間 22:00 將公布美國 4 月 ISM 製造業 PMI，預期 65.1，前值 64.7

華爾街分析：

SYZ Private Banking 投資主管 Luc Filip 表示，收益增長、經濟重啟、疫苗推出等積極因素，以及高估值和通膨在內等限制因素之間存在微弱平衡，市場將在這些因素中取得平衡，但我們認為積極因素將超過消極因素。

Bleakley Advisory 投資總監 Peter Boockvar 則稱，周五公布的非農報告相當重要，因 Fed 主席鮑爾仍在等待美國經濟顯著改善的相關證據，若非農數據遠勝預期，市場將關注 Fed 是否改變貨幣政策。

隨著美國疫苗接種腳步加快，Momentum Advisors 投資長 Allan Boomer 認為，短期內企業收入成長可能已達巔峰，上季企業收益表現非常好，但他對今年剩餘時間企業收益表現是否強勁存疑。