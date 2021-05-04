華映股臨會處分楊梅、龍潭廠決議 遭桃園地院判決無效

大同 (2371-TW) 代子公司華映公告，根據台灣桃園地方法院公告，確認華映 2019 年底召開股東臨時會中處分楊梅廠及龍潭廠資產、土地、廠房暨生產線等資產決議無效，雖不影響公司財務，但將在收到法院正式判決書後，研判後續因應措施。

華映股東向桃園地方法院提出民事起訴狀，起訴聲明華映在 2019 年 12 月 30 日召開的股東臨時會相關決議無效，而桃園地方法院上月 30 日也公告裁判結果，判決華映臨時股東會討論事項第一案決議無效，且訴訟費用將由被告華映負擔。

華映當時討論是第一案即為處分公司楊梅廠及龍潭廠資產、土地、廠房暨生產線等主要財產案 (含動產及不動產)，以用於籌措資金償還員工債權、有擔保、無擔保債權，並支付資產處分期間相關營運費用。

隨著華映多數債權人自去年表達不同意解封資產，加上法院判決股臨會決議無效，導致華映廠房至今遲遲無法完成處分。

華映在 2018 年爆發財務危機，有價證券也因淨值轉負在 2019 年 5 月下市，雖然歷經多次聲請重整，但部分債權人聲請法院強制執行，華映在當年 9 月 18 日正式向法院聲請破產，宣告曾經是全球最大彩色映管廠的華映正式畫下句點。