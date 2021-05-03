美4月ISM製造業PMI回落 原料短缺、價格飆高持續打擊製造商
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美國供應商管理協會 (ISM) 周一 (3 日) 公布最新數據，4 月製造業採購經理人指數 (PMI) 自 37 年高點回落至 60.7，但價格指數依舊衝高，顯現出原物料、零件缺貨問題持續刺激商品價格高漲。
4 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：
- 新訂單指數報 64.3，前值 68.0
- 生產指數報 62.5，前值 68.1
- 雇傭指數報 55.1，前值 59.6
- 供應商交貨指數報 75.0，前值 76.6
- 存貨指數報 46.5，前值 50.8
- 客戶端存貨指數報 28.4，前值 29.9
- 價格指數報 89.6，前值 85.6
- 未完成訂單指數報 68.2，前值 67.5
- 出口訂單指數報 54.9，前值 54.5
- 原物料進口指數報 52.2，前值 56.7
因產能受限，4 月生產指數回落至 3 個月低點，報 62.5，生產窘境尤其在汽車業最為嚴峻，目前全球晶片大缺貨仍持續打壓汽車生產。與此同時，製造業原料採購的關鍵價格指數飆升至 2008 年 7 月以來最高。
4 月存貨指數以 8 月以來最快速度萎縮，客戶端存貨指數則跌至歷史低點。
ISM 製造業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，新冠病毒影響了零件和原物料供應，部分企業和供應商仍在努力滿足日益增長的需求。
Fiore 警告，創新高的供應商交貨時間、關鍵原物料大量短缺、商品價格上揚以及物流挑戰持續影響製造業的各項領域。
展望未來，廣泛經濟重啟和強勁的資本投資有望繼續支撐需求增長，重新整頓短缺的存貨將為製造業帶來額外阻力，且在供應鏈問題基本獲得解決之前，工廠恐難以提高產能。