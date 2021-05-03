〈美股盤前要聞〉葉倫淡化通膨風險 美股期貨走升

葉倫淡化通膨風險，美股期貨週一 (28 日) 走升，道瓊期貨漲 0.60%，標普 500 期貨漲 0.51%，那斯達克 100 期貨漲 0.28%。

1. 葉倫稱經濟計畫不會刺激通膨

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周日表示，拜登的經濟計畫不太可能在美國造成通膨壓力，因為這些計畫將需要在 8 到 10 年內逐漸付諸實施。

她說：「我不認為通膨會成為問題，但如果它成為問題，我們有工具來解決。這些都是我們需要的歷史性投資，讓我們的經濟更具生產力和公平性。」

不過，「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 表示，聯準會的的貨幣政策和美國國會通過的財政刺激措施，在支持經濟和維持低利率方面發揮了很大作用，但這些措施的長期後果難以預料。

與聯準會認為通膨僅是暫時性不同，巴菲特強調，很多原材料都在暴漲，表明將有極高的通貨膨脹發生，超過了「人們 6 個月前的預期」。

2. 波克夏第一季純益轉盈

2 日 (週日) 凌晨由股神巴菲特所管理的波克夏海瑟威 (BRK.A-US) 舉辦線上法說，在法說會之前波克夏先公布第一季營收 646 億美元，年增 5%；純益 117 億美元，去年同期為虧損 497 億美元。

巴菲特表示短期內不買航空股，雖然經濟復甦比想像快，航空業特別是國際旅遊仍無法回到疫情前水準。

他認為 30 年後市值最大企業名單可能會出現大洗牌，如果選個股投資很難確保能挑到很多年後還存活的公司，所以最好的方式是投資指數基金。

3. 以太幣突破 3000 美元 創歷史新高

在比特幣走勢停滯之際，加密貨幣近期由以太幣 (ETH) 主導漲勢，以太幣周一 (3 日) 更一舉突破 3000 美元，創下歷史新高價位。

據 Coindesk 報價，台北時間中午 12:58，以太幣報 3050 美元，自之前創下的歷史新高 3060 美元稍有回落，24 小時漲幅達 4.4%。

今年以來，比特幣的漲幅已超過 300%，輕鬆超過最大加密貨幣比特幣的 95% 漲幅。以太幣僅在過去 15 天中，就由不到 2000 美元，漲至 3000 美元上方，市值也衝上 3530 億美元，超越美國銀行 (BAC-US)、迪士尼 (DIS-US)、家得寶 (HD-US) 等美國大型企業。

4. 英特爾將於以色列投資 100 億美元

英特爾 (INTC-US) CEO 季辛格（Pat Gelsinger）於週日訪問以色列時宣布將額外投資 6 億美元以擴大研發腳步。同時英特爾證實將斥資 100 億美元在以色列興建設一座新的晶片廠，第一階段的建設已經啟動。

英特爾稱已有 4 億美元的投資正在進行，該計劃將把位於耶路撒冷汽車科技研發公司 Mobileye 的總部轉變成研發園區，以發展自駕技術。

另一方面，英特爾正在對部分工廠進行改造，以提高產量並解決汽車產業晶片短缺問題。英特爾 (INTC-US) 執行長 Pat Gelsinger 表示，晶片短缺可能還會持續幾年。

5. 特斯拉德國超級工廠恐延至明年 1 月投產

據德國產業雜誌《Automobilwoche》報導，受制於建照審核和電池生產作業延誤，特斯拉 (TSLA-US) 德國超級工廠恐延後至明年 1 月投產，較原先計畫再晚半年。

特斯拉 4 月 26 日發布財報時才宣布，德國超級工廠有望在 2021 年下半年起投產，並在數周前表示工廠將於 7 月準備就緒。

然而，特斯拉執行長馬斯克上周表示，距離量產自家的下一代電池可能還要 1 年至 18 個月的時間，既使特斯拉已在加州生產這些電池，馬斯克警告上市仍有其困難性。