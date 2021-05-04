美銀：股市賣出指標仍在看跌邊緣 投資人宜謹慎行事

股市保持在歷史新高附近之際，愈來愈多研究報告警告投資人謹慎行事，美國銀行 (BofA) 便表示，賣方指標 (Sell Side Indicator) 連四個月攀升，相當逼近市場拋售的臨界點。

美銀的賣方指標衡量華爾街策略師看多股票的程度，當指標飆升到 60.3% 以上，就出現賣出訊號。

美銀全球研究 Savita Subramanian 在內的策略師周一 (3 日) 表示，賣方指標連續四個月攀升，如今達到 59.4%，為 13 年新高，雖然還沒釋放賣出訊號，但已經在閃爍警訊。2007 年 5 月賣出指標漲到此水準後，股市回跌 7%。

策略師說：「投資人愈來愈興奮是讓我們對前景更謹慎的原因。我們認為，疫苗接種、經濟重啟、刺激措施等大致已經反映在價格上。」

美銀的策略師表示，過去六個月來，大盤不曾出現超過 5% 的回檔，然而過去歷年平均至少會出現三次這種程度的回檔。超過 10% 的拉回也已經 14 個月不曾出現過，而過去一年至少會出現一次這類拉回。

美銀策略師說，股市現在還沒觸及賣出水準，預測接下來股市將交出疲軟的回報 — 但不至於淪為負報酬率。Subramanian 等人預測，未來 12 個月報酬率只有 6%，遠低於全球金融危機結束時預測的 14%。

美股周一漲跌互見，道瓊工業指數勁揚逾 200 點，標普 500 小漲，但那斯達克和費半均收黑。