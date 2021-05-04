鮑爾：美國經濟取得實質進展 但低、高收入族群就業仍失衡

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周一 (3 日) 表示，儘管美國經濟復甦正在取得實質性進展，但低、高收入族群就業狀況仍不平衡，此外，Fed 官員也表示，在供需緊繃狀況下今年確實存在通膨壓力，不過預料明年將有所緩解。

鮑爾周一表示，美國的經濟前景已明顯好轉，不過，就業市場仍然失衡，低薪勞工仍未脫離險境，其中收入最低的族群有將近 2 成工人至今仍然失業。相比之下，收入最高的工人只有 6% 失業。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 也認為：「經濟朝著正確的方向發展，但要實現強勁而全面的經濟復甦，我們還有很長的路要走。」

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 周一則表示，現階段距就業達標仍有一段距離，美國最新就業率為 57.8%，要取得實質進展代表必須回到疫情前的 61.8% ，在此之前他不會投票支持更改任何貨幣政策。

通膨方面，巴金說道，在需求強勁、供給緊繃狀況下，今年的確存在通膨壓力。然而，通膨是反覆出現的現象，不過隨著經濟變化以及經濟恢復以往，通膨壓力預估 2022 年將會減輕。

聯準會上周決議每月繼續購買 800 億美元的美債和 400 億美元的機構抵押債券，直到經濟取得實質性的進展，並朝通膨和就業穩定目標邁進。