特斯拉首季出售10%所持比特幣 淨賺逾1億美元

特斯拉 (TSLA-US) 周一（26 日）公布第一季財報，淨利達創紀錄的 4.38 億美元，除電動車銷售外，還有一筆賣出 10% 所持比特幣的獲利，對公司淨利帶來 1.01 億美元的「正面貢獻」。

特斯拉第一季出售比特幣收入為 2.72 億美元，財務長柯克宏（Zachary Kirkhorn）表示，此次出售使特斯拉持有的比特幣減少 10%。

據彭博報導，特斯拉出售比特幣引起市場討論，Barstool Sports 總裁 Dave Portnoy 在 Twitter 發文表示，馬斯克買入比特幣，待價格漲高後再賣出，藉此大賺一筆。

馬斯克則回應說，Tesla 出售公司持有的 10% 比特幣，只是證明該加密貨幣在資產負債表上作為現金替代物的流動性。

馬斯克補充，他沒有賣掉任何個人持有的比特幣。

特斯拉今年 2 月買進價值 15 億美元的比特幣，並在周一財報中討論出售比特幣相關事宜：

由於產品成本進一步地降低，推動毛利率升高，與去年同期相比，產品銷量增加、監管信貸收入成長，以及出售比特幣（對淨利有 1.01 億美元的「正面貢獻」），抵銷了較低的平均售價 (ASP)、增加的股票獎勵制度 (SBC) 支出，以及額外的供應鏈額、研發投資與其他項目。Model S 與 Model X 的轉換成本對毛利率與研發費用皆造成負面影響。

柯克宏表示，特斯拉投資比特幣，是為了在低利率環境下，從過剩的資金中獲利。儘管特斯拉正面臨全球供應鏈問題，如半導體短缺、船舶港口運輸載量等，但他表示，比特幣市場是一個流動性強且前景樂觀的市場。

儘管一般大多金融分析師認為比特幣是一種風險資產，但柯克宏表示：「一般來說能有這樣做的機會並不多，至少我們沒有發現這樣的機會...... 尤其是在獲利如此低、沒有承擔額外風險或犧牲流動性的情況下。」

柯克宏補充說，特斯拉將繼續透過客戶交易累積比特幣，並在未來發表與比特幣相關公告。