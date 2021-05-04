不只印度！多國疫情淪陷 世衛：正密切監控10種突變病毒

印度疫情舉世關注之際，新冠病毒也正肆虐從泰國到千里達的眾多開發中國家。世界衛生組織 (WHO) 周一 (3 日) 表示，正密切監控 10 種引起突變病毒，包括在印度發現的三重突變病毒株。

世衛表示，隨著病毒持續突變，每天都會出現新的病毒株，目前有 10 種突變病毒被列入官方觀察清單，這些病毒株因為更具傳染性、更致命或是更能抵擋現有疫苗和療法，而受到全球關注或引發全球擔憂。

其中被世衛認定「引發全球擔憂」的病毒有三種：分別是英國變種病毒 B.1.1.7，這也是目前美國最常見的病毒；南非變種病毒 B.1.351；巴西 P.1 變種病毒。

「受全球關注」的病毒首要是印度三重突變病毒株 B.1617。其他還包括最早在英國和奈及利亞發現的 B.1525；最早在美國發現的 B.1427/B.1429；巴西發現的 P.2；日本和菲律賓發現的 P.3；最早在美國發現的 S477N；和最早在法國發現的 B.1.616。

世衛官員 Maria Van Kerkhove 表示，一些國家疫情發展趨勢令人擔憂，尤其是還無法取得疫苗的國家，確診人數、住院率、重症比率都有令人憂心的跡象。

開發中國家一一淪陷

世衛歐洲區主任 Hans Kluge 說：「印度的情況可能發生在任何一個地方。克服疫情還有很大的挑戰。」

過去幾周愈來愈多國家染疫人數大幅攀升，例如印度周邊的不丹和尼泊爾，東南亞的泰國、寮國，中美洲的千里達及多巴哥等。

寮國情況危急，過去一個月確診人數比前一個月激增 220 倍，尼爾爾攀升 16 倍，泰國也增加 12 倍。

截至 5 月 2 日為止一個月的新增確診，和月比變動。來源: Bloomberg

印度總理莫迪目前仍不願實施全面封鎖。該國 5 月 1 日通報 24 小時內確診者新增逾 40 萬例，死亡人數達到 3689 歷史新高，醫院和火葬場日以繼夜工作，醫院還得和醫療用氧氣短缺奮戰。

寮國直到 4 月 20 日前還一片平靜、保持零死亡紀錄，但最近疫情急轉直下，首都永珍已經進入封鎖，衛生部長向鄰近的越南請求維生系統援助。

此外，期待重振觀光商機的泰國，最近不得不啟動為期兩周的強制封鎖，新加坡爆發數個月來最嚴重疫情，已經推遲非必要外科手術。

在此同時，大力推動疫苗接種的歐美國家有望迎接經濟重啟。紐約州州長 Andrew Cuomo 周一宣布 5 月 19 日全面解封，而歐盟最快 5 月底放寬邊境管制，開放已接種疫苗的美國人入境旅遊，英國將在 5 月 17 日起開放部分外國旅行。

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