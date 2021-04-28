印度新冠疫情惡化製氧機需求暴增 雃博急單湧入訂單倍增

印度新冠疫情惡化，對製氧機需求大增，雃博 (4106-TW) 證實，目前已接獲數百台急單，仍無法滿足當地需求，後續還有 5-7 倍訂單持續湧入，今年整體訂單數量將超越往年。

印度新冠疫情持續加劇，隨著單日染疫人數連日創高，醫用氧氣嚴重不足，不只政府單位，民間的醫療院所也透過各種管道向外尋求資源。

雃博證實，近兩周的確與多家印度醫療院所接洽，且需求迫切，預計 5 月先出貨百台應急，但仍無法滿足需求，客戶持續追加訂單，幅度最高達 7 倍，急單規模遠超越往年印度出貨量。

除了製氧機外，雃博開發的氣墊床本月底前也先緊急供應 500 床，後續會陸續出貨中高階、針對肺衰竭患者的俯臥位氣墊床，隨著印度疫情惡化，病床供需吃緊，訂單將再擴大。

雃博看好醫材銷售有免關稅優惠，過去 5-6 年積極拓展東南亞市場，據悉，雃博近年調整印度布局，目前處於建置通路階段，遇上此次疫情，不但正好能協助當地醫療體系，也能站穩市場，推升年營收翻倍成長。

雃博產品線包括照護傷口產品、呼吸治療及滅菌鍋等，針對新冠肺炎患者開發出陽壓呼吸器 (CPAP) 解決方案，使用呼吸器維持血液中血氧濃度及緩解缺氧情況，今年更將積極開發更多功能性產品，如導入人臉 3D 掃描等，添營運新動能。