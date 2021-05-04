【野村投信】《早已滿手高收益，投資還能有新意?》

高收債獨特魅力，長期深受青睞

對台灣投資人來說，如果要選出一種最具代表性的基金類別，高收益債可能會是很多人的第一首選。根據 2020 年底的統計數據，高收益債類型基金佔台灣投資人持有的所有境外債券型基金比重高達 40% 以上，顯示在台灣熱賣超過十多年的高收益債類型基金，目前依然是投資人的核心選項之一。

走過市場的多空起伏，高收益債能持續十多年受到投資人青睞而屹立不搖，主要歸功於能長期創造出色報酬率的資產優勢。截至 2021 年 2 月底，全球高收益債指數 * 近 15 年的累積報酬率高達 192%；這段期間市場經歷了 2008 年金融海嘯與 2020 年開始的 Cov-19 疫情等重大事件，但全球高收益債指數不僅創造了接近 200% 的累積報酬率，相較於投資等級債或者是特別股等熱門資產更是大幅領先。

過去 15 年全球高收益債指數不負眾望，繳出了相當出色的績效表現；但很多投資人難免會好奇，放眼全球更遼闊的投資標的中，是否有任何資產的波動風險與全球高收益債相似或者更低，而又能創造更優異的長期績效?

* 高收益債指數採用彭博巴克萊全球高收益債指數，投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

好還要更好，唯有高收債能超越高收債

事實上，台灣目前一般投資人可以投資的資產範疇之外，確實有一種資產具備長期績效更優異，且波動風險與全球高收益債相當的夢幻特質，過去 15 年墜落天使 (Fallen Angel) 高收債指數 * 的累積報酬率接近 318%，領先全球高收益債指數的報酬率超過 100%(圖一)。

Fallen Angel 高收債，意指發行時為投資級債券，但發行後因故被信評機構下調為高收益債券 (BBB - 以下)；雖然從字面上及定義上 Fallen Angel 高收債可能給人較負面的感覺，但 Fallen Angel 高收債發行企業的平均體質其實遠優於一般高收益債發行企業。此外，這些「Fallen Angel」進入高收債市場前，投資評價會被錯估，並承受短期價格下跌壓力，導致債券價格與其基本面脫鉤，創造難得的投資機會。也正因為具有這些價格短期錯置的機會，才造就了指數長期績效表現如此的出色。

在今年全球經濟持續復甦的環境下，高收益債仍可望是投資人最好的選擇之一，而當中的 Fallen Angel 高收債不僅能高度受惠於景氣復甦階段，長期來看更具備創造優異報酬的潛力。Fallen Angel 高收債對許多投資人來說可能還是一個較陌生的概念，但若能進一步了解該資產長期績效表現優異的原因，以及發行公司體質優於一般高收益債發行者的事實，投資人將能夠從中發掘到全新的投資藍海。

* 以上僅作說明，非為個股推薦。

上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。

上述基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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