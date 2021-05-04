〈威鋒電子法說〉Q1全面調漲15% 後續還有漲價計畫

高速傳輸介面廠威鋒電子 (6756-TW) 今 (4) 日召開上市後首次法說會，財務長陳鴻文表示，去年第四季已提早向晶圓代工廠確保產能，同時也與客戶協調價格，第一季開始全面反應，平均漲幅達 15%，後續隨著成本上揚，還會有調漲計畫。

威鋒電子第一季營收 7.25 億元，季增 32.54%，年增 68.6%，毛利率 51.4%，季增 4.21 個百分點，年增 1.81 個百分點，營益率 29.1%，季增 8.95 個百分點，年增 10.6 個百分點，稅後純益 1.85 億元，季增 120%，年增 150%，每股稅後純益 2.74 元。

陳鴻文指出，威鋒電子自 2019 年起至現今為止，每月營收都呈現年對年正成長，1 月營收也創公司創立以來的歷史新高，且年增幅超越其他同業，凸顯去年提前布局的產能發酵，以現今訂單來看，預期今年底前營收都將維持高檔。

威鋒電子除了營收創高，獲利也寫新猷，今年第一季毛利率達 51.4%，創 7 季來新高，陳鴻文補充，毛利率改善主要受惠產品漲價，加上部分匯率因素，且因整體出貨量提升，營收規模也變大，營運三率三升。

威鋒電子營收以 USB、Type C 相關控制晶片為主，比重達 99.74%，著重 USB HUB、PD 相關產品。