〈威鋒電子上櫃〉年底前掛牌引想像 陳文琦：目標不是追求股王

威盛旗下小金雞威鋒 (6756-TW) 預計年底前上市掛牌，外界對於過往是股王製造機的威盛集團抱以期待，董事長陳文琦表示，掛牌上市目標從來不是追求股王，而是先把該做的事做好。

陳文琦與王雪紅帶領的威盛 (2388-TW) 與宏達電 (2498-TW) 兩家公司，曾經分別在 2000 年、2011 年登上台股股王，外界也關注威鋒電子掛牌後的蜜月行情與股價走勢；威鋒電子今日收盤價 329 元，在興櫃股價排名第三名，與前一名綠界科技僅相差 1.5 元。

陳文琦指出，威鋒電子將持續努力鞏固市場領先地位，尤其 USB Type C 趨勢成形，公司將隨著市場規模成長，目前也積極研發 USB 4.0，並已進入設計定案 (Tape out) 階段，明年下半年就可量產。

威鋒電子今年也切入 PS5 供應鏈，供應 USB Type C 晶片，針對單一客戶威鋒電子不願證實，不過看好，未來隨著越來越多遊戲機改採 Type C 介面，將有助公司未來發展。

威鋒電子成立於 2008 年，現今股本約 6 億元，產品包括 USB 高速傳輸、USB Type C 與 USB PD 等控制晶片，主要營收來自裝置端，目前 USB HUB 營收比重 5 成以上，USB PD 則占 2 成，主控端晶片則約 1 成以下。