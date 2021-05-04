台灣大擬超額配息4.3元 仍探近10年低點

台灣大 (3045-TW) 今 (4) 日召開線上法說並公布股利政策，擬配發每股配現金股利 4.3 元，儘管配發率達 107%，但配息仍下探 10 年來新低，以今日收盤價 99.1 元估算，殖利率 4.3%。

翻開過去台灣大股利政策，儘管 2014 年進入 4G 建設高峰期，台灣大股利仍維持 5.5-5.6 元水準，不過 2020 年進入 5G 時代，建設成本增加，又有疫情爆發，為營運帶來不確定性，股利政策縮水降至 4.75 元，今年更只有 4.3 元，寫近 10 年新低。

展望後市，總經理林之晨表示，營運成長引擎主要來自 5G、momo 購物及寬頻上網服務，藉此加速業務成長，預期合併稅前息前折舊攤提前獲利 (EBITDA) 可望達成財測目標，加上 5G 投資高峰期已過，自由現金流量將逐漸改善。

台灣大第 1 季月租用戶滲透率達 11%，5G 也帶動每月電信帳單 (ARPU) 提升 26%，林之晨表示，為提升戶黏著度，將綁約合約拉長至 48 個月並增加補貼優惠，推升 5G 人口涵蓋率超過 50%。

林之晨分析，目前 5G 用戶仍以既有 4G 用戶升級居多，且多以看影片、手遊、聽音樂等服務為主，雖然使用習慣 4G 沒有太大差別，但網路體驗品質確實有提升。

回顧第 1 季營運表現，林之晨表示，電子商務第 1 季營收年增 2%，稅前息前折舊攤提前獲利年增 58%；衛星倉數淨增加 8 座來到 23 座，電子商務總訂單年增 21%，電子商務稅前息前折舊攤提前獲利率也從去年第 1 季的 4.1% 提升到 5.2%。