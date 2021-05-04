〈美律法說〉三大產品線出貨成長 估本季營收年增雙位數

電聲元件廠美律 (2439-TW) 今 (4) 日召開線上法說，總裁黃朝豊表示，本季受惠 Audio 耳機、TWS(真無線藍芽耳機)與電腦揚聲器出貨量成長，本季營收估可較上季小幅增加、年增雙位數，不過持續受上游 IC 缺料影響，獲利成長幅度相對受限。

美律第 1 季營收比重中，耳機占 63%、揚聲器占 32%、其他占 5%，預期本季營收比重將與上季相當，耳機約 62%、揚聲器約 30%。

展望本季，黃朝豊表示，耳機業績有望年增雙位數，其中，Audio 耳機與 TWS 出貨量為主要成長動能，而電競耳機受到 IC 缺料影響，出貨將比上季下滑；揚聲器雖然進入手機產業淡季，但居家辦公趨勢未變，電腦相關新品放量，業績維持年增雙位數。

黃朝豊坦言，由於上游藍芽晶片、MCU、IC 等供給持續吃緊，缺料狀況將延續到下半年，對於下游電子產業營運較為辛苦，目前僅能加緊提前備料，拉高存貨，銷貨天數也從 31 天拉長至 57 天。

黃朝豊表示，下半年將進入產業旺季，耳機新品會陸續上市，第 3 季營收有望成長，毛利率同步回溫，但上游缺料未明顯改善，全年獲利表現難以評估。

美律海外產能狀況方面，黃朝豊表示，海外生產據點分別位於中國、越南與泰國，自美中貿易戰後，因應客戶需求，將中國產能陸續遷移至越南與泰國，不過目前泰國面臨缺工問題，越南尚無此狀況，因此已規劃未來三年越南產能將加速擴展。

美律今年資本支出聚焦三大項目，包括因應越南廠擴產，增加機器設備、中國深圳廠進行數轉型，添購智能化設備，以及台灣增加研發人員。