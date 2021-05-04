生達擬配息1.8元現金股利 首季每股賺1.17元創新猷
生達 (1720-TW) 集團今 (4) 日公布財報與股利政策，受惠子公司出售倉庫，業外挹注約 8000 萬元，第 1 季稅後純益 2.08 億元，季增 30%、年增 73.33%，每股純益 1.17 元，創新高；董事會也通過去年盈餘分配案，每股擬配發現金股利 1.8 元，創 7 年新高，殖利率 4.6%。
生達第 1 季營收 11.01 億元，季減 1.52%、年增 6.45%；毛利率 44.95%，季減 0.32 個百分點、年增 1.05 個百分點；營利率 18.5%，季增 2.28 個百分點、年增 3.52 個百分點；稅後純益 2.08 億元，季增 30%、年增 73.33%，每股純益 1.17 元。
生達表示，受惠旗下子公司出售倉庫認列約 8000 萬元，加上海外銷量持續擴大，國內業績穩定年增個位數，推升今年首季營運大躍進。
展望後市，生達看好，國際化布局已見成效，今年中國抗生素針劑銷售量持續擴大，東南亞也陸續增加銷售品項，預期今年外銷營收貢獻將優於去年。
生達旗下企業獲利表現同步亮眼，保健品廠生展與原料藥廠生泰稅後純益、每股純益均寫歷史同期新高。生展第 1 季營收 3.05 億元，季減 8.4%、年增 14.09%；毛利率 34.76%，季增 1.71 個百分點、年減 2.29 個百分點，營利率 16.91%，季增 3.95 個百分點、年減 1.86 個百分點。
生泰第 1 季稅後純益 4141 萬元，季增 0.58、年增 3.06%，每股純益 1.53 元；生泰首季雙率雙升，純益 5197 萬元，季增 49.33%、年增 10.83%，每股純益 1.73 元，
生泰第 1 季營收 2.36 億元，季增 5.83%、年增 0.11%；毛利率 38.85%，季增 1.59 個百分點、年增 4.17 個百分點；營利率 27%，季增 1.27 個百分點、年增 4.96 個百分點。