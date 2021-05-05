太陽能類股血流成河 遭供應鏈瓶頸、運費上漲夾殺

供應鏈瓶頸拖累太陽能類股周二 (4 日) 重挫，景順太陽能 ETF 重挫 7%，SolarEdge(SEDG-US) 暴跌 15%，反映該產業正面臨從玻璃到船運產能等眾多棘手問題，此外，投資人周二轉出高成長股也讓該類股賣壓罩頂。

SolarEdge 周二盤中一度重挫 16%，是接近四個月來最大跌幅，該公司發布優於預期的第一季財報，但警告運費成本可能打壓利潤空間。執行長說，海運價格過去幾個月以來上漲逾 100%，而預先協商的價格快要屆滿期限，將在全球面臨更高的運費。

但 SolarEdge 也表示，目前仍有能力滿足下半年需求。這點和 Enphase 能源公司 (ENPH-US) 說法不同。

Enphase 上周表示，第 2 季出貨可能受到全球晶片短缺影響，全球半導體短缺還看不到任何緩解的跡象。

太陽能電池板 Maxeon Solar Technologies(MAXN-US) 則在 4 月初表示，「太陽能產業面臨廣泛的上游供應鏈成本挑戰」，玻璃、太陽能電池和運費成本居高不下的情況，或許會延續到今年下半年。

太陽能類股血流成河

太陽能類股周二股價表現。來源: CNBC

除了 SolarEdge，SunPower(SPWR-US) 挫跌 7.5%，Sunrun(RUN-US)、Sunnova(NOVA-US) 雙雙大跌逾 8%，Enphase Energy 跌 6.3%。

Sunnova 在 4 月 28 日公布財報，調整後的息稅折舊及攤銷前獲利 (EBITDA) 優於預期，這家住宅太陽能和儲能系統供應大廠並表示，已經預見短缺疑慮而存積零件，但上周迄今股價仍暴跌逾 20%。SunPower 和 Sunrun 則預定周三 (3 日) 公布財報。

景順太陽能 ETF 過去一個月跌幅擴大到 15%，今年迄今累計下跌 25%，落後大盤（標普 500 指數上漲 10%）。該 ETF 去年強漲 223%，輕鬆跑贏標普 500 同期的 16% 漲幅。

景順太陽能 ETF 過去半年來走勢。來源: CNBC

但華爾街還是有分析師看好太陽能產業長期前景，摩根大通表示：「我們對需求趨勢感到樂觀，相信長期投資人應該逢低買進，趁未來幾季的供應鏈瓶頸改善之前預先布局。」