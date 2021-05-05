新鉅科大股東丘鈦科技私募股獲准轉換公開流通

新鉅科 (3630-TW) 2017 年私募案由模組廠丘鈦科技 (01478-HK) 以每股 21.88 元參與，並成最大法人股東，丘鈦持有的 5.7 萬張新鉅科私募股，今 (5) 日獲金管會同意可轉換為公開發行普通股流通。

新鉅科昨日收盤價 49.05 元來看，丘鈦科技這筆對新鉅科策略性投資，獲利率高達 1.24 倍。

光學模組廠丘鈦科技 2017 年以每股 21.88 元參與新鉅科私募案，砸 12.47 億元，取得新鉅科逾 30% 股權，成為新鉅科最大法人股東，新鉅科主管說，由於丘鈦科技取得新鉅科的 30% 股權持股已滿 3 年，且新鉅科在 2019 年獲利 5.07 億元，每股 3.02 元，達成私募股轉換為普通股公開流通的要件，因此正式提出轉換為公開發行的普通股，並在今天申報生效。

目前丘鈦科技持有新鉅科 5.7 萬張股票，另外台灣丘鈦持有 8322 張，都名列新鉅科董事，其持有私募股轉換為公開發行普通股流通，要釋股仍需經過公開申報，新鉅科主管強調，目前丘鈦科技沒有理由大量出脫持股壓低股價，進而影響資本利得。

新鉅科中科園區租用土地新廠，目前建廠腳程最快，新鉅科對中科新廠的投資逾 32 億元，預計今年 7 月完工，並在 8 月、9 月陸續遷入新設備進入量產，並開始會有營收貢獻。

分析師郭明錤先前預估，新鉅科獲利成長，是受益於產品組合改善 ，產品包括 6P 鏡頭、潛望式鏡頭與光學屏下指紋鏡頭，且產能擴充約 80%，同時，生產自動化降低了成本。