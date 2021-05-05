台股殺尾盤萬七守不住 外資大砍144億元 三大法人賣超188.56億元

台股今 (5) 日走勢震盪，盤中一度站回萬七，金融、鋼鐵、塑化及航運股挺身而出，扮演撐盤要角，但半導體族群仍持續壓盤，尾盤賣壓更大舉出籠，指數翻黑急殺 90 點，終場收 16843 點，三大法人賣超 188.56 億元，其中外資大砍 144 億元。

台股昨天爆出 6600 多億元天量後，今日成交值仍有 4551 億元。從籌碼面來看，外資轉為賣超 144.8 億元；投信則買超 2.22 億元；自營商與外資同調，賣超 45.96 億元，三大法人合計賣超 188.56 億元。

半導體族群持續走弱，台積電早盤一度翻紅，隨即陷入震盪整理，終場下跌 1%，收全場最低 585 元；聯發科遭到重手調節，跌幅擴大至 7%，終場收 1005 元，驚險守住千元關卡；聯電、日月光投控同步重摔 4-5%。鴻海營收衝出史上最強 4 月，帶動股價回神，早盤強彈逾 4%，終場漲幅收斂至 1.3%，收 110 元。

IC 設計族群成為殺盤重心，晶豪科、敦泰、智原、金麗科被打入跌停，聯詠、力旺、義隆、偉詮電、創意等賣壓都相當沉重。高價股方面，信驊、譜瑞 - KY 重挫 6-7%，力旺跌出千金股行列，環球晶首季獲利表現不如預期，今日亮燈跌停以 769 元作收。

金控雙雄扮演撐盤要角，連袂漲逾 3%；台塑四寶全面走高，其中以台塑化漲近 3% 最為強勢。鋼鐵、航運族群也都止跌回升，中鋼一度攻上漲停板 39.85 元，中鴻、聚亨同步亮燈漲停。航海王再度揚帆，陽明大漲逾 8% 收 87 元，台航則亮燈漲停。

全球銅料需求強勁，庫存持續下探，銅價今天重返每噸 1 萬美元關卡，激勵銅片供應商第一銅股價直奔漲停，電器電纜股華新、大亞、華榮、大山、榮星等同步亮燈漲停，買氣暢旺。