台股長多修正 留意三個原因造成股市波動加大

台股今 (5) 日多頭回神，凱基投顧對此指出，台股短期屬長多修正，而非空頭來臨，但仍提醒留意三個原因，包括財報利多行情近尾聲、高基期，以及市場對聯準會提早釋出 QE 縮減的預期，將使現階段至第三季期間股市波動持續加大。

凱基投顧認為，過去二日走跌，反映國內本土疫情擴大、兩岸地緣政治風險、5 月賣股走人等多重利空，引發市場停利和停損賣壓。

事實上，各國政府積極的財政和貨幣刺激、歐美經濟解封帶動被壓抑的需求釋放，加上數位經濟提升對各項科技商品的需求等，均將支撐本波經濟復甦的力道。此波復甦才剛要步入中期階段，台股仍將維持多頭格局。

然而，儘管台股長多架構不變，凱基投顧仍提醒投資人，需提防現階段股市波動將持續加大，主要原因有三，包含 5 月上旬過後財報利多行情接近尾聲，恐暫時缺乏催化劑刺激市場上修獲利；第二、高基期因素將使台股獲利動能自第 2 季開始減緩，不利股價評價；第三、伴隨通膨自第 2 季開始增溫，市場對聯準會提早釋出 QE 縮減的預期將逐步提高，影響市場風險偏好。

凱基投顧再次強調，衡量經濟週期循環的庫存指標目前僅來到中段位置，預告接下來的半年至 1 年，將延續補庫存效應，進而支撐台股和美股企業獲利在未來的半年至 1 年延續上修周期不變，有助股市維持牛市格局。