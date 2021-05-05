阿聯酋航空：載客量有望在今年冬季前回升到疫情前的70%

阿聯酋航空 (Emirates) 表示，由於各國開始放寬防疫封鎖限制並重新開放邊境，國際旅行預期將會增加，該公司預估，在今年冬季來臨時，載客量有望回升至疫情前的 70%。

自新冠肺炎疫情爆發以來，全球航班被迫停飛，作為全球最大長程航空公司的阿聯酋航空，已在近期計畫逐步重啟全球 157 個客機飛行目的地。

阿聯酋航空目前運行約 120 個目的地，但由於新冠肺炎疫情的影響，該航空公司 118 架空中巴士 A380 大型客機載客量仍然有限。

阿聯酋航空首席商務官 Adnan Kazim 在週二接手採訪時表示：「我們計劃到 2021 年冬季，讓載客量回升到正常時期的 70%。」不過，該航空公司也表示，距離回復 70% 的載客量還有一段路要走。

阿聯酋航空目前機隊主要以 151 架波音 777 飛機為主，儘管目前全球旅客需求仍處於非常低的水準，但這些飛機大多被用於運載貨物。

Kazim 也表示，該公司預計今年夏季旺季時，將能夠看見約 30 至 40 架 A380 重新飛航，遠超過目前的數量。

在主要的美國航空公司中，達美航空和美國航空等召回了在疫情期間處於休假狀態的機師。美國聯合航空也在先前表示，計畫招聘約 300 名機師，來為旅遊業復甦作準備。

WTRG Economics 能源經濟學家 James Williams 表示，「從現在開始要關注的是航空旅行，儘管印度面臨困境，但國內和國際航空旅行將持續改善。因為美國放寬了許多防疫限制，加上度假慾望已經積累多時，所以今年夏季美國汽油消耗量應該會強勁增加。」