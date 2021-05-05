LINE台灣搬進海外最大辦公室 將啟動新一輪招募計畫

LINE 台灣今 (5) 日舉辦新辦公室啟用活動，台灣董事總經理陳立人表示，搬入內湖宏匯瑞光大樓，共橫跨 7 個樓層、總面積超過 3000 坪，LINE Pay、LINE Bank 團隊也同步進駐，是目前 LINE 海外最大辦公室，本月也將在新辦公室啟動新一輪召募計畫。

陳立人表示，今年 LINE 邁入上線十周年，因應未來金融科技、數位內容、AI、電商等事業策略發展目標，正式啟用台灣新辦公室，目前除 LINE 台灣外、包含 Line Pay、Line Bank 團隊等在台員工數達逾 900 人。

展望今年，陳立人表示，將擴大招聘台灣人才，5 月 22 日也將舉辦第三屆 LINE Taiwan Developers Recruitment Day，鎖定工程技術、營運業務、設計等類別，預期招募近百位人才，屆時 LINE 台灣員工數將突破千人。

陳立人也親自介紹新辦公室空間，除了是 LINE 全球海外最大辦公室外，一樓大廳也進駐 100% 台灣製造的熊大玩偶，並是全球首個採用 CLOVA 人臉辨識管理的辦公室，也新設 LINE STUDIO 攝影棚、LINE Café 空間，並比照日韓總部規劃彈性座位、遊戲區、冥想室等。