環球晶公開收購世創案 公平會點頭

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 公開收購世創 (Siltronic AG) 流通在外股份案，今 (5) 日獲公平會通過，不禁止其結合。

公平會指出，環球晶及世創均銷售矽晶圓，為水平競爭同業，雖然結合後環球晶將有望躍升全球第二大矽晶圓廠，但仍須面對國際上具先進技術實力同業的競爭，且下游 IC 製造業者會建立合格矽晶圓供應商名單，以利快速轉單，並可調整對供應商的採購比例，避免過度依賴特定供應商，故結合後環球晶仍受市場競爭拘束。

此外，公平會表示，矽晶圓產品類型規格多，供應商會依照下游 IC 製造業者需求，予以客製化提供，因此供應商間不易採取一致性行為。

再者，本結合可增加環球晶出貨能力並穩定矽晶圓供貨量，還可縮短環球晶與國際競爭對手的技術差距，更可提升我國產業全球競爭力，對我國半導體產業未來發展具有正面效益。

公平會審議後認為，本結合整體經濟利益大於限制競爭之不利益，依公平法第 13 條第 1 項規定，不禁止其結合。

繼上月公布獲德國、奧地利反壟斷主管機關及美國外國投資委員會核准外，環球晶也取得韓國反壟斷主管機關審查通過，今日並獲國內公平會通過。目前仍需取得其他相關主管機關核准，預計收購案將於 2021 年下半年完成。