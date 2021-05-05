歐元區4月綜合PMI升至53.8 超過市場預期

根據 IHS Markit 週三 (5 日) 公布數據顯示，歐元區 4 月綜合採購經理人指數 (PMI) 升至 53.8，好於市場預期，並創下去年 7 月以來新高。

儘管歐洲正在經歷第三波疫情浪潮，迫使部分國家政府重啟封鎖措施以遏制病毒傳播，但製造業工廠在很大程度上仍處於開放狀態，該地區服務業也適應了這一趨勢。

數據顯示，歐元區 4 月綜合 PMI 從 3 月的 53.2 升至 53.8，好於市場預期的 53.7，並且高於成長與萎縮的榮枯分界線 50。另外，歐元區 4 月服務業 PMI 從 49.6 升至 50.5，超過了市場預期的 50.3。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示， 4 月份的數據令人鼓舞，表明歐元區將在第二季度脫離雙底衰退。隨著許多經濟體擺脫封鎖，國內和出口市場需求激增，製造業蓬勃發展，同時，服務業也出現恢復增長的跡象。

儘管初期歐元區疫苗接種計畫受到打擊，服務業公司的樂觀情緒有所提高，商業預期指數從 67.4 攀升至 68.4，創十年來的新高。

各國來看，法國 4 月綜合 PMI 續升至 51.6，創九個月新高，但低於市場預期的 51.7。法國 4 月服務業 PMI 續升至 50.3，創八個月新高，但略低於市場預期的 50.4。義大利 4 月綜合 PMI 回落至 51.2，低於市場預期的續升至 53。義大利 4 月服務業 PMI 續降至 47.3，低於市場預期的回升至 50。德國 4 月綜合 PMI 回落至 55.8，低於市預期的 56。德國 4 月服務業 PMI 回落至 49.9，主要受累於當地疫情反彈並重啟封鎖線至，低於市場預期的 50.1。