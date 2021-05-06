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美中貿易會議即將舉行！戴琪：聚焦關稅、評估第一階段協議

鉅亨網編譯羅昀玫
美中貿易會議即將舉行！戴琪：聚焦關稅、評估第一階段協議 (圖片：AFP)
美中貿易會議即將舉行！戴琪：聚焦關稅、評估第一階段協議 (圖片：AFP)
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美中貿易戰已接近三週年，週三 (5 日) 美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 透露，她短時間內將與中國貿易代表會面，以評估美中第一階段貿易協議的執行情況。

戴琪週三於《金融時報》舉行的網路研討活動上表示，她重視美中貿易政策的連貫性，包括美中去年簽署的「第一階段協議」。

她尚未和中國副總理劉鶴或其他高級官員接洽，期待在短期內和中國貿易代表正式聯繫，評估美中第一階段貿易協議進展。

戴琪稱：「我尊重美國政策的連續性，尤其是美國的貿易政策，而且，我非常期待與中國貿易代表正式接觸，評估中國表現、聽取中國意見，表達美國關切要點，並規劃未來前進的道路。」

戴琪強調，美國不會迴避對中國強硬態度，但務必做到公平。

針對美對中關稅是否取消或加稅議題，戴琪稱：「在很大程度上，這將取決於美國與中國的對話，以及我們對美中貿易和經濟協議有效性的評估。」

美國前總統川普於 2018 年發起美中關稅戰，美中兩國於 2020 年 1 月簽署了第一階段貿易協議，該協議將於 2021 年底到期，中國承諾將在兩年內額外購買價值 2,000 億美元的美國商品，但中國因疫情尚未實現此目標。

經濟復甦之際，美國強勁內需帶動進口上揚，美國商務部周二 (4 日) 公布 3 月商品和服務貿易逆差進一步擴大至 744 億美元，高於修訂後前值 705 億美元，再寫歷史新高。

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