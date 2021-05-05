〈瑞昱法說〉供應鏈吃緊延燒 標案市場出現降規、訂單展延情況

網通晶片大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (5) 日召開法說會，副總黃依瑋指出，由於供應鏈吃緊影響，如 2.5G Ethernet、WiFi 6/6E、10G PON 等新規格提升進程，較原先預期緩慢，標案市場也由於晶片缺料、價格上漲影響，出現遞延，甚至降規情形。

不過，黃依瑋表示，儘管標案內容不斷改變，但瑞昱擁有完整的產品解決方案，在整體市場中仍處有利位置。

黃依瑋坦言，供應鏈吃緊已開始對標案市場造成影響，不僅既有標案展延，甚至由於晶片漲價，先前發包價格與現今價格落差過大，導致客戶重新議定標案價格，整體市場情況發展趨亂。

從 WiFi 來看，隨著 PC、路由器等產品持續導入，黃依瑋預期，今年 WiFi 6 滲透率將突破 30%，價格仍是 WiFi 5 的兩倍，至於新技術 WiFi 6E 則在下半年進入送樣階段，不過，真正量產時程恐延後至明年，與 WiFi 6 的價差也不會太大。

至於車用乙太網路，黃依瑋認為，儘管會受供應鏈影響，不過相比車用 MCU、PMIC 缺貨情況，車用乙太網仍在可控範圍內，加上該產品線占公司營收比重較小，要處理缺貨情況較容易，目前客戶已遍布歐洲、亞洲與美洲，看好 2024 年就會有一半以上的車子都採用乙太網。