【永豐期貨】尾盤電子股下殺 台股日K連5黑

期貨走勢

台指期週三下跌 166 點至 16765 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 78.44 點，電子期逆價差擴至 - 4.63 點，金融期逆價差擴至 - 2.83 點。現貨部分，三大法人賣超 188.54 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1461 口至 - 20447 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少 610 口至 - 38754 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2806 口至 - 19210 口。

週二美國財政部長葉倫表示聯準會可能要適度升息，引發股市拋售潮，儘管葉倫隨後否認升息是其建議或預測，美股四大指數仍皆收黑，道瓊下跌 0.05%，標普 500 下跌 0.67%，那斯達克下跌 1.88%，費半指數下跌 1.6%。台股今天早盤於平盤附近震盪，在鋼鐵、航運、金融股撐盤下，一度重回萬七關卡，但尾盤賣壓出籠翻嘿，終場加權指數下跌 0.53%，收 16843.44 點。權值股來看，台積電下跌 1.02%，收 585 元，鴻海逆勢上漲 1.38%，收 110 元，聯發科大跌逾 7%，收 1005 元，IC 設計族群較為疲軟，傳產及金融類股表現較佳，整體來看，台股遇到技術面上的修正，未來投資人仍須留意包括財報利多行情近尾聲，以及市場對聯準會提早釋出 QE 縮減的預期，可能使股市波動加大，投資人宜做好停損，勿隨意接刀。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.01 升至 1.24。VIX 指數上漲 1.6 至 24.94。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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