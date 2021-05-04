【永豐期貨】台股上演多殺多 爆新天量下破萬七關卡

期貨走勢

台指期週二下跌 323 點至 16931 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 2.78 點，電子期轉為逆價差 - 0.1 點，金融期逆價差縮至 - 1.9 點。現貨部分，三大法人賣超 82.89 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 3903 口至 - 18986 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 3113 口至 - 39364 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 5822 口至 - 22016 口。

聯準會主席鮑爾週一表示，經濟取得了實質性進展，重啟正創造就業機會，但長期存在不平等問題，經濟前景尚未擺脫困境，美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.7%，標普 500 上漲 0.27%，那斯達克下跌 0.48%，費半指數下跌 1.15%。台股今天開低走低，最多一度大跌 575 點，至最低 16647.61 點，下破月線，盤中低接買盤承接使跌勢收斂，加權指數終場下跌 1.68%，收 16933.78 點，成交量放大至 6642 億元，爆出新天量。權值股來看幾近疲軟，僅台積電及聯電雙雄撐盤，分別小漲 0.51% 及 3.02%，收 591 元及 54.6 元，而近期強勢的鋼鐵族群及航運股也成為殺盤重災區。今天上市櫃整體下跌家數占大盤近 90%，而台股在月線失守後且爆新天量後，短期已陷入震盪整理期，明日逢周結算，要看接下來能否快速回穩站回萬七關卡，否則整理期將拉長。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.18 降至 1.01。VIX 指數上漲 1.92 至 23.34。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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