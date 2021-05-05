花旗要賣消金業務 華銀表態沒興趣

花旗銀行規劃出售包含台灣等 13 個市場消金業務，外傳公股銀行也有興趣，但華銀副董事長林知延表示，華銀有自己的消金與財管團隊，應該不需要靠併購擴大規模，表明無意參與花旗消金標售案。

花旗銀行擬出售台灣消金業務，外傳不只民營行庫有意參與競標，就連財政部長蘇建榮日前在立院答詢時也透露，有泛公股銀行也正進行接洽中，引發市場諸多聯想。

華南銀行今 (5) 日舉行「Rich + 富家卡信用卡」上市發表會，針對花旗銀行出受消金業務，林知延在會後受訪時明確表態，華銀有自己的「Team(消金財管)」，直言無須靠併購壯大規模。

林知延指出，華銀是百年銀行，包括財管與信用卡業務發展都已成熟，面對市場競爭，將透過自行培養的人才與既有的客戶群基礎，進一步壯大財管業務規模。

僅管無意參與花旗消金標售，但林知延也說，花旗有不少優秀人才，加上外商擁有國際背景架構，如果有好的人才，華銀也會考慮延攬納入團隊。

華南銀行搶理財新客戶，首次以信用卡為平台，新上市的「Rich + 富家卡」將消費與理財業務結合，提供現金回饋、儲蓄點數等制度，卡友只要前月新增華銀理財商品投資，次月即可利用點數與現金回饋折抵簽帳金額。

華銀表示，「Rich + 富家卡」結合現金與點數回饋兩大機制，設計小富家、大富家與鉅富家等三種等級，提供國內 1%、國外 2% 的現金回饋，以及 1%~3% 的儲蓄點數回饋，其中國內消費最高可達 4%，國內回饋率最高可達 5%。

有別於一般信用卡，可用累積點數或現金回饋折抵帳單，華銀「Rich + 富家卡」必須前月新增華銀的基金、債券、保險等理財消費，次月才能使用儲蓄點數與現金回饋，希望透過信用卡引進更多財管客戶。