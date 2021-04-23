〈花旗消金撤台〉花旗出售台灣等13個市場消金事業 傳總價上看60億美元

花旗集團 (C-US) 出售台灣在內 13 個市場消金業務即將開跑，彭博引述消息人士報導，價碼最高可能達到 60 億美元。

知情人士說，澳洲資產出售進展最深入，初步表態有興趣多半是當地企業。退出東南亞、波蘭等零售市場還處於較早期階段。

報導也說，整個出售流程還在初步階段，時間表和估值仍可能變化。花旗拒絕評論出售進度和規模。

花旗最終計畫室退出澳洲、台灣、泰國、越南、菲律賓、印尼、馬來西亞、南韓、中國、印度、巴林、波蘭、俄羅斯共 13 個市場的零售銀行業務，但仍保留這些市場的企金和私人銀行客戶服務。

花旗執行長 Jane Fraser 自 3 月上任以來積極推動組織改造。該公司上周向投資人透露，這 13 個市場去年共創造 42 億美元營收，但這些收入都和營運費用及提列信貸損失兩相抵銷，因此沒有獲利。

退出 13 個市場後，花旗將透過香港、新加坡、倫敦、沙烏地阿拉伯的財富管理中心，經營亞太和歐非中東的消金業務。

彭博報導，13 個市場中，某些地區出售複雜程度會較高。例如台灣政府已經警告將監督出售事宜，避免花旗把台灣的高資產客戶轉移到香港和新加坡。

而在波蘭，據悉花旗因持有 Bank Handlowy 75% 股權，而可透過出售案獲取逾 3 億歐元 (3.6 億美元)，但出售之前需與後者達成共識。波蘭消金事業出售案預料將在未來幾周展開。

消息人士透露，星展集團 (DBS) 和大華銀行 (OCBC) 在花旗幾個市場已經擁有銀行執照，可能對於這些市場出售案感興趣。星展可能對台灣、印尼、印度和中國的零售銀行業務有興趣，大華或許會考慮取得花旗在印尼和大馬的業務。

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