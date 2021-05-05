〈美股盤前要聞〉葉倫澄清未預測升息 美股期貨回升

葉倫澄清未預測或建議升息。在科技股遭拋售後，美股期貨週三 (5 日) 回升，道瓊期貨漲 0.22%，標普 500 期貨漲 0.39%，那斯達克 100 期貨漲 0.74%。

1. 葉倫澄清未預測或建議升息、淡化通膨疑慮

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周二 (4 日) 表示，為防止大規模政府支出所導致的經濟過熱，聯準會 (Fed) 或許必須適度升息，這番言論震撼市場，美股挫跌。幾小時候葉倫澄清，她並未預測或建議升息，並淡化通膨疑慮。

葉倫在《華爾街日報》舉行的線上活動中表示：「升息並非我所預測或建議的事情，如果有人欣賞 Fed 的獨立性，我想那個人就是我。」

葉倫並說：「我不認為將出現通貨膨脹的問題，就算有，也能靠 Fed 因應。」

2. 輝瑞 Q1 財報優預期

生技公司輝瑞 (Pfizer) 周二 (4 日) 公布 2021 年第 1 季財報，受惠於和 BioNTech(BNTX-US) 共同研發的新冠疫苗，輝瑞 Q1 營收獲利均優於市場預期，且光 BNT162b2 疫苗就為整體營收貢獻約四分之一的收入。在看好疫苗產能持續擴張下，輝瑞上調全年財測和疫苗收入預期。

輝瑞董事長兼執行長 Albert Bourla 表示，既使不含疫苗銷售增長，上季營收仍成長 8%，符合公司在 2025 年前實現 6% 以上年複合增長率的目標。除了疫苗外，公司在臨床、監管以及產品組合等領域均取得重要成就。

自 12 月下旬獲得美國的緊急使用授權後，輝瑞已向美國交付數百萬劑新冠疫苗，目標為 7 月底前交付 3 億劑。

3. 美商務部向台積電求援 製造更多車用晶片

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週二 (4 日) 表示，美國商務部正在敦促晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) (TSM-US) 和其他台灣企業優先考慮滿足美國汽車製造商的需求，以在短期內緩解晶片短缺問題。

雷蒙多週二在美洲國家協會 (Council of the Americas) 上說，從長遠來看，需要增加投資才能在美國生產更多的半導體，而其他關鍵供應鏈也需要向盟國等重新委外生產。

全球晶片大缺貨，台積電及三星目前囊括了全球 70% 的晶圓代工業務，其中台積電市占率高達 54%。

4. Lyft Q1 營收季增 7%

共享乘車公司 Lyft 週二 (4 日) 盤後公布第一季財報，營收、虧損程度與乘客人數均優於華爾街預期，持續顯示後疫情時代強勁的復甦力道。Lyft 也預期，每週共享乘車成長年率將處正值，一路維持到年底。

yft 第一季淨損 4.273 億美元，自去年同期淨損 3.981 億美元擴大，其中包括 1.807 億美元的股票薪酬和相關的工資稅支出，淨損率 70.2％，而去年同期為 41.7％。

隨著新冠疫苗接種推廣，各州旅行限制放寬或取消，大眾更放心出行，包括工作和旅遊等，交通轉運公司也開始自疫情低谷回彈。Lyft 曾在 3 月中旬預期，每週共享乘車成長年率將處正值，一路維持到年底，除非新冠疫情嚴重惡化。

5. 英飛凌：晶片供應正常要拖到 2023 年

德國半導體製造商英飛凌 (Infineon) 周二 (4 日) 警告，希望走出全球晶片供應嚴重短缺的汽車製造商，可能必須等到 2023 年才能恢復正常。

英飛凌是汽車行業最大的晶片供應商，在全球 350 億美元的市場中占 13% 以上。但他們並不自己生產晶片，而是從台積電等代工廠購得晶片，以將微控制器裝在汽車或智慧型裝置上。

英飛凌執行長 Reinhard Ploss 表示，他預計供需不平衡將延續幾季，可能要拖到 2022 年以後。公司及其客戶所能做的，就是坐下來等待。