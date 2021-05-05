發言引發市場騷動 葉倫澄清未預測或建議升息、淡化通膨疑慮  

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周二 (4 日) 表示，為防止大規模政府支出所導致的經濟過熱，聯準會 (Fed) 或許必須適度升息，這番言論震撼市場，美股挫跌。幾小時候葉倫澄清，她並未預測或建議升息，並淡化通膨疑慮。

葉倫在《華爾街日報》舉行的線上活動中表示：「升息並非我所預測或建議的事情，如果有人欣賞 Fed 的獨立性，我想那個人就是我。」

葉倫並說：「我不認為將出現通貨膨脹的問題，就算有，也能靠 Fed 因應。」

根據同日稍早《The Atlantic》錄製的訪問，葉倫表示，相較於整體經濟，政府的額外支出規模雖然較小，但為了確保經濟不會過熱，Fed 或許必須適度升息，這是讓經濟具有競爭力和生產力的必要投資。

這番談話導致美股盤中急跌，那斯達克綜合指數跌幅一度重挫 2.8%，終場收黑，下挫 1.9%，四大指數僅道瓊勉強收高。科技股遭拋售，美元跳漲，美公債殖利率下滑。

拜登繼簽署規模 1.9 兆美元紓困案後，還推出總額約 4 兆美元的「美國就業計畫」和「美國家庭計畫」，引發市場對於經濟過熱是否觸發通膨危機的辯論。

美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 跳漲 2.6%，從 2 月的 1.7% 明顯升溫，而 Fed 偏好的通膨指標、核心個人消費支出 (PCE) 指數則在 3 月上漲 1.8%，是 2020 年 2 月以來最快增速。

然而 Fed 官員一再強調，今年的物價上揚僅為暫時性，且央行有足夠工具因應，試圖淡化市場對於通膨急劇升溫的擔憂。根據 3 月利率點狀圖，大多數 Fed 官員仍預期維持超低利率直到 2023 年底，18 位官員中只有 7 位預測 2022 年或 2023 年就會升息。

R.W. Pressprich&Co. 政府和機構部門主管 Larrt Milstein 說，葉倫的談話只是想表達，如果經濟過熱，利率或許必須稍微升高一些，不認為前景有重大改變。

對於美國總統拜登是否同意葉倫的評估，白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 表示，總統當然同意他的財長的看法，白宮也很密切關注物價壓力，目前白宮的經濟團隊認為物價上漲是暫時現象，帶來的好處遠大過疑慮。