智伸科4月營收年增近6成 創單月第三高 Q2展望正向

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551-TW) 今 (5) 日公布 4 月合併營收為 7.59 億元，較上月下滑 7.72%，年增 58.76%，創單月第三高，智伸科指出，第二季營運仍將保持正向成長。

累計前 4 月，智伸科合併營收 30.21 億元，年增 47.93%。

智伸科說明，主力汽車產品包括缸內直噴引擎 (GDI)、傳動系統 AT/CVT/DCT 等，是品牌車廠針對引擎效能提升、節能減碳、電動車等最新主流技術的關鍵零組件產品，隨著新車款搭載滲透率持續提升，帶動出貨暢旺。

另外，運動、電子等事業體也維持良好的業績成長，推升各生產基地產能利用率。

智伸科強調，已明顯感受到主要客戶包括 BorgWarner、Continental、Bosch 等一同對電動車、油電混合車等積極開發、技術升級需求。

展望第二季，智伸科表示，受惠全球新車銷售保持火熱，帶動旗下汽車關鍵零組件產品接單狀況良好，並針對新舊產品組合進行調整、製程效能改善，營運保持正向成長。

另外，智伸科旗下嘉興新廠的土建工程，預計於年底完工，將用於生產油電混合和電動車零組件，以因應未來電動車新增訂單需求。