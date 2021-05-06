〈美股盤後〉美中將評估第一階段貿易協議 道瓊締歷史新高

週三 (5 日) 聯準會官員競相接力淡化通膨和升息擔憂，美中將評估第一階段貿易協議，強勁財報和經濟樂觀情緒，促使道瓊刷下歷史新高紀錄。

葉倫週二受訪時提到，為了防止經濟過熱，可能需要升息，通膨隱憂餘波盪漾，彭博大宗商品現貨指數創 2011 年來最高，衡量通膨預期的美 5 年期損益平衡通膨率升破 2.7%，創 2008 年 7 月以來新高。

Fed 官員競相跳出齊力滅火，Fed 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 週三重申，美國經濟距離實現 Fed 目標還有很長的路要走。

FOMC 永久票委、聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 稱，今後幾個月通膨持續超過 2%，但持續超過標準的風險很小。今年 FOMC 輪值票委、芝加哥 Fed 總裁伊文斯 (Charles Evans) 認為 Fed 不急於討論縮減 QE 規模，通膨不太可能會失控。

明年 FOMC 輪值票委、克利夫蘭聯準銀行 (Fed) 總裁梅斯特 (Loretta Mester) 稱，2021 年的通膨不會導致聯準會升息。波士頓聯準銀行總裁羅森格蘭 (Eric Rosengren) 認為，較高的通膨和去年衛生紙短缺一樣是短暫性的，現在討論減債為時過早。

國際政經消息方面，週三 (5 日) 美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 透露，她短時間內將與中國貿易代表會面，以評估美中第一階段貿易協議的執行情況。她還淡化了台美洽簽貿易協定的前景，但強調現在美國最需要的就是台灣晶片。

七大工業國集團 (G7) 外交部長週三發表會後聯合聲明，抨擊中國和俄羅斯企圖破壞民主，透過經濟影響力施壓他國，還表達對台灣和烏克蘭的支持，強調台海和平穩定，台灣有權參與 WHO 等國際組織。此外，G7 還計畫與產業界合作，擴大平價新冠疫苗生產。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.54 億例，死亡數突破 323 萬例，美國累計確診超過 3254 萬例，累計死亡數超過 57.9 萬。印度累計確診超過 2066 萬例，巴西累計確診 1485 萬例。

拜登政府週三以全球健康危機為由，放棄對新冠疫苗智慧財產權保護，戴琪稱，美國此舉是為了普及疫苗，盡快結束全球新冠疫情。

週三 (5 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 97.31 點，或 0.29%，收 34,230.34 點。

標普 500 指數上漲 2.93 點，或 0.07%，收 4,167.59 點。

那斯達克指數下跌 51.08 點，或 0.37%，收 13,582.43 點。

費城半導體指數上漲 18.57 點，或 0.61%，收 3,042.88 點。

標普 11 大板有 5 大板塊收紅，能源、材料和金融板塊領漲，公用事業、房地產和非必需消費品領跌。(圖片：finviz)

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