貝佐斯本周大賣近20億美元亞馬遜股票 加速藍色起源與慈善基金發展

據企業內部人買賣股資料的 OpenInsider 網站數據，亞馬遜 (AMZN-US) 執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 本周出售價值近 20 億美元的亞馬遜股票，為太空新創藍色起源 (Blue Origin) 以及慈善基金注資。

由 OpenInsider 彙編內部人交由美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，貝佐斯周一 (3 日) 拋售價值約 12.7 億美元的亞馬遜股票，周二再售出約 6.84 億美元股票，意味著過去兩天內總計賣出價值約 19.5 億美元的股票。

文件顯示，這些交易是 SEC 10b5-1 計畫的一部分，該計畫能允許企業內部人得以在沒有接近重要未公開消息時有能力買入或賣出股票，但需明定價格、數量，買賣上也有一定資格與要求。

此交易發生在亞馬遜公佈第一季財報後，亞馬遜並未立即就貝佐斯賣股發表評論。

貝佐斯近年來加快賣股腳步，去年 2 月曾出售近 41 億美元的股票，11 月再次出售價值超過 30 億美元的股票。

貝佐斯此前曾表示，他將每年出售約 10 億美元的亞馬遜股票，以資助自己的航太新創藍色起源的營運，藍色起源於周三宣布將於今年夏天首度將第一批太空人送上太空。

此外，貝佐斯還要為旗下 Day One Fund 注資，他於 2018 年 9 月成立該基金，旨在為低收入社區提供教育，並為無家可歸族群奮鬥。去年 11 月該基金捐贈 9850 億美元給 32 個社福團體。

貝佐斯即將在第三季正式卸下亞馬遜執行長的職務，未來他任何賣股的舉措，預計將成為市場關注的焦點。亞馬遜新執行長將由 AWS 雲端事業執行長賈西 (Andy Jassy) 接任，而貝佐斯則轉而擔任執行董事長一職。