花旗撤13市場消金業務 華銀老董分析：單獨出售國銀接手意願高

在台耕耘近一甲子的花旗銀行日前宣布，將出售包含台灣等 13 個市場消金業務，金融市場關注，本國銀行有無機會接手花旗的財管與信用卡業務，華銀董事長張雲鵬認為，花旗如果分割市場出售，台灣的銀行接手意願也許會比較高。

華南銀行今 (5) 日舉行「Rich + 富家卡」信用卡上市發表會，他在會後受訪時，針對花旗銀行出售台灣消金業務，本國銀行是否有意願接手做上述表示；他分析，花旗如能將「台灣消金業務」單獨出售，國銀接手意願會比較高，賣價也可能會比較好。

張雲鵬分析，花旗在台灣有獲利，認為單獨出售消金業務並非看壞台灣市場，應該是政策上不想做了，且花旗據點遍布全球，台灣對花旗而言，可能真的太小了。

張雲鵬認為，花旗退出台灣消金市場主要有三大原因，包括：一、銀行過度競爭，二、金融科技衝擊傳統實體銀行發展，三、法遵嚴格導致銀行營運成本增加。

張雲鵬指出，花旗雖是台灣第 6 大發卡行，但在台灣做信用卡根本是燒錢的業務，就算坐擁百萬卡量、動卡率衝第一也未必能賺錢，對花旗而言，台灣市場可能太小，讓花旗在「普惠」與「高端」之間選擇了後者。

媒體提問，是否擔憂花旗放棄台灣消金市場，恐引發高端客戶外流效應？對此，張雲鵬則是很有信心，他指出，比起外商銀行政策多變、經常合併，國銀的高穩定度還是對多數客戶具有吸引力，這也是為什麼多數台商會選擇與國銀往來的原因。