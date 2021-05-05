特斯拉損失一收入來源！Stellantis宣布退出與特斯拉的碳權交易

全球第四大車廠 Stellantis NV 周三 (5 日) 宣布，最快今年內就能仰賴自身力量實現歐洲的減碳標準，將退出與特斯拉 (YSLA-US) 達成的碳權購買協議，代表著特斯拉將失去一項重要的收入來源。

Stellantis 執行長 Carlos Tavares 表示，在 PSA 電氣技術助益下，最快今年就能靠自身力量達成歐洲的減碳目標，而不需要特斯拉或其他車廠的幫忙。Stellantis NV 是由兩大車廠飛雅特克萊斯勒 (Fiat Chrysler,FCA) 和寶獅雪鐵龍集團 (PSA) 合併創建的新公司。

Stellantis 也稱，未來考慮在必要時與特斯拉在其他地區建立合作夥伴關係，以實現最低的合規成本。

2019 年 5 月，飛雅特宣布與特斯拉達成碳排放額度購買協議，在 2019 年至 2021 年期間，該公司花費約 20 億歐元自特斯拉手中購買美國和歐洲的碳排放信用額度。

歐盟監管法規指出，今年各大車廠必須達到每輛車每公里 95 公克的減排量。

近年來隨著環保意識抬頭，除了歐洲外，美國和中國也逐步收緊碳排放標準，迫使各大車廠加速減碳。在此背景下，特斯拉也穩步增加對其他車商的碳權銷售，透過轉賣碳排放額度，幫助這些其他車廠達到設定標準。

根據最新財報，特斯拉今年 Q1 監管信貸部門營收達 5.18 億美元，除了比特幣交易外，監管信貸為特斯拉 Q1 財報表現亮眼的主因之一，顯見該項業務對特斯拉營運的重要性。

近年來，特斯拉監管信貸業務營收已漸漸超越公司淨利 (圖：Bloomberg)

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