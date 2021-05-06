〈財報〉科沃Q4財報告捷、財測優 拚新年度實現雙位數營收成長

蘋果晶片供應商科沃 (Qorvo)(QRVO-US) 周三 (5 日) 公布 2021 會計年度第四季財報，財報、財測皆優於市場預期，展望未來，公司認為終端市場需求仍強勁，新一年度有望實現雙位數營收成長，盤後股價小漲 0.26%。

按 non-GAAP 計算，科沃第四季 (截至 4 月 3 日) 營收為 10.72 億美元，年增 36%，每股盈餘為 2.74 美元，優於市場分析師預期的 10.4 億美元以及 2.43 美元。此外，毛利率為 52.6%，淨利為 3.15 億美元。

執行長 Bob Bruggeworth 表示，由於 5G 手機以及 Wi-Fi 6、6E 的需求暢旺，科沃第四季營收超出原先預期。由於科沃能夠在現有市場中實現多年升級周期，並引入顛覆性技術，包括超寬頻、基於無線射頻 (RF) 的生物測試，以及微機電系統 (MEMS) 解決方案，未來展望十分樂觀。

Bruggeworth 接著說：「第四季結束時，科沃收購了 NextInput，是一家利用 MEMS 感測器設計的壓力 (Force-sensing) 解決方案的領導者。此舉能夠擴大產品組合，並加速部署至廣泛的客戶群和新市場中。」

展望未來，科沃預估 2022 財年 (截至 6 月) 營收介於 10.65 億至 10.95 億美元之間，優於市場預期的 9.96 億美元；在 non-GAAP 計算下毛利率為 50%，稀釋後每股盈餘為 2.45 美元，優於預期的 2.14 美元。

財務長 Murphy 表示，預計受惠於強勁的終端市場需求，科沃 2022 財年 (截至 明年 3 月) 有望實現雙位數的營收成長、營益率上升。因此，董事會已同意未來將執行 20 億美元的庫藏股回購。

科沃周三股價收盤上漲 0.15 美元，或 0.08% 至 182.56 美元，盤後公布財報後小漲，截稿前 6 時許漲幅 0.26%，暫報至 183 美元。科沃今年迄今漲幅達 10.9%。