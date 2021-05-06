特斯拉砸15億買比特幣 標普：削弱資產負債表 無益信評

特斯拉 (TSLA-US) 公布買進 15 億美元比特幣，加大加密貨幣上漲力道，但標普評級分析師指出，這反而削弱特斯拉的資產負債表。

眾多企業將現金投入金融市場賺取收益，例如坐擁大量現金的蘋果 (AAPL-US) 持有近 770 億美元公司債和 280 億美元公債。信評機構分析師計算該公司淨債務水準時，持有的公司債和公債都會被視為等同現金，因此持有這些價值，抵銷公司的淨債務水準。

這方法可行是因為，這些證券大多在受規範的市場，因此公司若需要使用現金，可以輕易地將這些證券結算以換取現金。但特斯拉買進比特幣，成了第一家將加密貨幣放入投資組合中的大型公司，引起比特幣是否能如同公債或投資級公司債那樣，用於抵銷債務水準。

不過，標普分析師認為不可。標普分析師本週出具報告指出，在面臨壓力的時候，加密貨幣並非總是能輕易換成美元，持有大量的交易者尤其如此。

「我們認為，投資應能迅速結清，且不能出現大幅折扣。」他認為，以特斯拉持有這麼大量的比特幣，加上當今環境下的波動風險，不符合等於現金的資格。「儘管有可以買賣數位貨幣的交易所，每日價格的波動程度和缺乏監管，仍會造成運作上和法律上的風險。」

去年 12 月標普甫調升特斯拉評級，特斯拉在那之後才宣布買進比特幣，由於特斯拉持有的並非公債之類的金融資產，而是比特幣，因此該投資不會被當作現金，因此淨現金部位減少了 15 億美元。

標普評級分析師 Shripad Joshi 表示，標普將比特幣當作合資公司的非流動性股權，或者任何不能輕易出售的資產形式，國際會計準則理事會也將數字貨幣視為一種非金融資產。

然而，這可能不會讓特斯拉股票評級在近期內遭到下調，因為該公司第一季底仍持有 171 億美元非比特幣的現金，足以抵銷並超過 109 億美元未償還債務，但各家企業可能將標普的報告當作現階段謹慎看待加密貨幣市場的理由。