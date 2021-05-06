藍色起源太空旅行開放座位競價 7月20日首航

亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）旗下太空旅遊公司藍色起源（Blue Origin）周三（5 日）宣布，新雪帕德火箭（New Shepard）將於 7 月 20 日載運首批太空機組人員升空，並開放太空船位競價。

藍色起源尚未公開銷售新雪帕德火箭旅票，也尚未公開定價詳細資訊，但會舉行一場公開拍賣會，拍賣其中的一個座位。

線上的秘密競標拍賣將持續進行至 5 月 19 日，預估競標金額將達 5 萬美元，此外藍色起源也要求出高價者須提供身分資料，並支付 1 萬美元的押金。

從 5 月 19 日起，藍色起源將公開舉辦競標，並在 6 月 12 日舉行最終的線上競標。

藍色起源透過影片表示：「我們正在為我們的 Club for the Future 基金會拍賣第一個太空旅行座位。」

新雪帕德火箭一次可搭載 6 人，在先前的測試飛行中，該火箭飛行高度達 34 萬英尺（逾 100 公里），此外，太空艙有巨大窗戶，讓乘客在返回地球前，體驗數分鐘的無重力狀態，並且欣賞太空美景。

新雪帕德火箭到目前為止尚未承載人員飛行過，不過已在無人的情況下進行 10 幾次試飛，包括 4 月中旬時進行第 15 次試飛，當時目的是為載人升空前的最後「驗證步驟」，成功測試可重複使用的火箭推進器與太空艙系統。

此外，藍色起源首航的 7 月 20 日也是阿波羅 11 號登月 52 周年的紀念日。