FCC傳將准SpaceX衛星在更低軌道運行 競爭對手：碰撞風險增加

彭博周五（23 日）報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）代理主席 Jessica Rosenworcel 已對 SpaceX 降低衛星運行軌道的申請舉行投票表決，讓馬斯克的低軌道衛星布局計畫向前邁進一步。

FCC 一名匿名人士透露，SpaceX 將獲准發射低軌道衛星，不過須遵守一些附帶的安全條件。

對 SpaceX 其他的競爭對手，如執行 Kuiper 計畫的亞馬遜 (AMZN-US) 等公司來說，這不是個好消息。隨著低軌道衛星數量增加，太空將變得越來越擁擠，也增加各衛星彼此碰撞的風險。

競爭對手之一、 Viasa 的執行長 John Janka 說，過於擁擠的低軌道，讓該區域就像存在著一顆顆未爆的炸彈，一旦因碰撞而爆炸，碎片將會散落數百英里。

SpaceX 對此表示，較低的軌道更為安全，因為來自大氣的阻力會減緩碎片飛行速度，並確保碎片脫離軌道後在大氣層燃燒殆盡。

SpacX 向 FCC 申請發射 2,824 顆星鏈（Starlink）的低軌道衛星，目前該公司已有 1,584 顆衛星獲准在低軌道上運行。此項申請通過後，SpaceX 將會有 4,408 顆衛星可以在大約 540 至 570 公里的高度運行，恰好在亞馬遜 Kuiper 衛星運行位置的下方。

近來有越來越多的公司為了提供用戶寬頻服務，開始在太空領域激烈競爭。亞馬遜在去年獲得 FCC 許可，獲准發射 3,236 Kuiper 衛星，但迄今為止尚未有任何一顆衛星升空。

此外 Viasat、電星公司（Telesat）、OneWeb 也計畫跟進往太空發展。

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