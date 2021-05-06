加拿大批准12至15歲孩童接種輝瑞新冠疫苗 創全球首例

加拿大衛生署周三（5 日）表示，將批准對 12 至 15 歲孩童施打美國輝瑞 (PFE-US) 藥廠新冠疫苗，使加國成為全球首例批准該年齡層孩童接種疫苗的國家。

加拿大衛生署資深醫療顧問沙瑪（Supriya Sharma）表示，輝瑞與德國 BioNTech 合作生產的疫苗對年輕族群是安全且有效的，對政府的措施，他形容：「彷彿看見隧道盡頭的曙光」。

沙瑪與另一名發言人說，加拿大是第一個批准對此年齡層孩童接種輝瑞疫苗的國家，但輝瑞公司的加拿大代表後來表示，阿爾及利亞在 4 月時已批准該年齡層孩童施打疫苗，加拿大衛生署表示對該消息並不知情。

美國衛生官員也表示，美國食品藥品監督管理局（FDA）預計也「很快」會採取類似措施。

此外，加拿大衛生署也通報第三起接種阿斯特捷利康 (AZN-US) 新冠疫苗後，出現血栓而喪命的案例。

出現死亡案例該省的醫療官員 Jennifer Russell 表示，將繼續使用阿斯特捷利康的疫苗，並認為血栓的情形相當罕見。

儘管加拿大政府已購買數千萬劑疫苗，但接種速度依舊緩慢，引起部分人士批評。

加拿大告通報的 1,249,950 新冠肺炎病例中，年齡在 19 歲以下的患者占約 20%，目前加拿大的新冠肺炎死亡人數為 24,396 人。