奇亞幣今再挫5% 上市以來重挫7成 硬碟挖礦熱潮恐退卻

奇亞幣 (Chia) 5 月 3 日正式上市交易後，具報價領先指標的奇亞幣期貨連日走跌，上市以來價格暴跌超過 7 成，今 (6) 日再重挫逾 5 %，市場憂心挖礦熱潮因此退卻，記憶體模組廠、硬碟廠等，能否持續受惠奇亞幣帶動的需求紅利，以及後續熱度能否延續，有待觀察。

近期受惠奇亞幣大漲，包含威剛 (3260-TW)、群聯 (8299-TW)、宇瞻 (8271-TW)、宜鼎 (5289-TW) 等，股價都有不少的漲幅，硬碟概念股漲勢更為兇猛，金寶 (2312-TW)、鈺創 (5351-TW)、銘異 (3060-TW)、廣明 (6188-TW)、匯鑽科 (8431-TW)、和勤精機 (1586-TW) 等，股價也順勢向上衝高。

不過，奇亞幣正式上市交易以來，表現不如市場預期，價格持續暴起暴落，當日以 1263 元開出後，最高衝至 2160 元，並以 771 元作收，首日即大跌近 39%，前兩日 (4 日、5 日) 震盪下挫，跌幅分別超過 13%、5%，今 (6) 日持續走跌，最低下探至 618 元，從上市以來最高點來看，至今價格已暴跌超過 7 成。

奇亞幣與比特幣 (Bitcoin) 同樣具備去中心化和匿名交易等特性，不過，有別於比特幣採用工作量證明 (Proof of Work)，以處理器、GPU 或 ASIC 採礦機來開採；奇亞幣講求大量儲存空間及讀寫，因此硬碟儲存空間越大，挖礦效益越高，引發中國大陸「礦工」囤貨熱。

在奇亞幣熱潮延燒下，記憶體包括高容量 HDD(傳統硬碟)、高階 SSD(固態硬碟) 需求大爆發。奇亞幣 5 月正式上市前，通路上高容量硬碟及 SSD 現貨已被一掃而空，威剛高容量固態硬碟 (SSD) 接單量更爆增，4 月訂單較 3 月大增 4 至 5 倍；宇瞻也說，以位元出貨量來確實出現爆發式成長，至少成長超過 4 倍。

不過，隨著奇亞幣報價暴起暴落，市場憂心挖礦熱潮可能因此退燒，也將影響先前需求高漲的硬碟拉貨動能。

奇亞幣是在 4 月 27 日以 Chia Network 的原生代幣 XCH，上架抹茶交易所的 USDT 交易市場「考核區」，上架首日價格以 300 美元開出，最高飆漲至 2751 美元，漲幅超過 8 倍，並在 5 月 3 日開放完整交易功能。