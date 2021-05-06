航空貨運供給吃緊 4月承載率達71% 產業面臨巨大壓力

隨著全球經濟逐漸擺脫疫情的衝擊，消費需求有所回升，帶動航空貨運需求。據數據服務公司 Clive Data Services 的報告顯示，航空需求在 3 月份出現下滑，在 4 月份有所回升，不過隨著運能縮減，航空貨運產業正處於巨大壓力。

數據顯示，今年 4 月份的貨運量較 2019 年同期增加了 1%，但運能卻縮減了 18%，4 月份的承載率達 71%，較 2019 年同期高出 10 個百分點，也較去年同期高出 4 個百分點。

Clive 董事總經理 Niall van de Wouw 表示：「航空貨運市場在 4 月份再次發生了變化，需求月增率從 - 3％跳升至 1%，但是承載率達到 71%，意味著空運系統面臨極度吃緊的情況。」

此外，他也表示，由於貨運服務對航空業來說利潤很低，因此必須拉升承載率，只運貨物的班機才有望獲利。

報告中也指出，中國航向歐洲的運能尤其吃緊，承載率高達 95% 以上，空運量較 2019 年增長 18%。至於歐洲航向北美的空運量較 2019 年下降了約 10%，但在運能下跌 40% 的情況下，承載率達到 87%，較 2019 年高出 21 個百分點。

空運費率方面，在 3 月份下跌後，又再度出現回溫，主因多個市場需求高於運能。

TAC Index 諮詢委員會成員 Gareth Sinclair 表示，波羅的海航空貨運指數在 4 月份月增近 17%，主要是由香港國際機場和上海浦東國際機場帶動，該地區月增率 30%，倫敦希斯洛機場的月增率也有 3%，延續了 3 月增長。

Sinclair 也表示，航空貨運市場預期將持續強勁，尤其是中國、香港到美國的航線。