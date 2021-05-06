印度疫情失控 單日新增確診病例數破40萬人

印度新冠肺炎疫情嚴峻，當地單日新增確診病例數在週四 (6 日) 再度創下新高，突破 40 萬人，單日死亡病例數也創下歷史新高。

截至 5 月 6 日，過去 24 小時內，新增確診病例數再度突破 40 萬例，來到 412,262 例，再度創下全球單日確診數歷史新高，使得印度總確診病例數超過 2,100 萬人。此外，過去 24 小時內，死亡病例數達到 3,980 人，使得印度總死亡病例數超過 23 萬人。有專家認為，這兩項數數實際上可能更高。

自上個月至今，印度已經連續 15 天單日確診病例數超過 30 萬人，半個月內就猛增了約 500 萬例確診病例，若當地疫情仍不受控制，恐將在今年 7 月超過美國成為確診病例數最高的國家。

印度首席科學顧問 K. VijayRaghavan 警告表示，印度出現第三波疫情難以避免，主要是因新冠肺炎病毒高度傳播性，也還不清楚將在甚麼時候發生。

隨著印度新冠肺炎疫情持續擴大，資金正在逃離印度股市。今年 4 月份，海外機構投資者因此撤出的資金達到 1 年來的新高，其中主要以股票為主。不過。素有「新興市場教父」之稱的投資大師墨比爾斯 (Mark Mobius) 卻表示，目前正是買入的時機。

墨比爾斯在先前接受採訪時，針對印度股票表現提出看法，表示印度股市雖然出現了調整，但只會是暫時性的，他建議投資者可以隨後關注於醫療保健、基礎設施和教育相關的類股。