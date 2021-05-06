下半年動能強 外資估瑞昱今年營收挑戰1000億元

外資今 (6) 日出具報告指出，供應鏈庫存水位相當低，瑞昱 (2379-TW) 下半年營收將再優於上半年，加上產品組合優化、漲價，預計瑞昱今年營收將達 967 億元，年增 24%，挑戰千億元，每股純益上看 21 元，雙創歷史新高。

外資認為，儘管受供應鏈吃緊影響，瑞昱 4 月營收略為下滑，不過，第二季客戶需求仍相當強勁，且透過產能極大化，產品組合可望再優化，預期第二季營收季增 5% 內，再度改寫新高，並拉抬毛利率達 44-46%。

展望下半年，瑞昱預計，今年整體 PC 出貨量將達 3.5-3.6 億台，年增 15-20%，下半年出貨再優於上半年，公司強調，現今不管是公司、通路庫存水位皆相當低，重複下單風險小，外資看好，瑞昱並無庫存調整疑慮。

外資表示，由於整體供應鏈下半年吃緊情況更嚴峻，且將延續至 2022 年上半年，瑞昱部分產品如音訊解碼器 (Audio Codec) 等，可能會在下半年提高價格，有助毛利率擴大。

外資看好，瑞昱今年營收將達 967 億元，年增 24%，明年就可突破千億元大關，達 1060 億元，年增 10%，每股純益分別為 21 元、24 元。